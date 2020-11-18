Среда, 18 Ноября 2020 11:24

АрмИнфо. Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай", известный российский аналитик Федор Лукьянов.

"Проблема в том, что ОБСЕ как организация не обладает для этого ни необходимым влиянием, ни механизмами. При этом, карабахская тематика в рамках МГ ОБСЕ, вне всяких сомнений, будет задействована с целью напомнить России и не только России о присутствии и интересах США и Франции. Новая дипломатическая игра, в рамках которой Вашингтон и Париж пытаются возвратиться в процесс урегулирования, уже началась", - заметил он.

16 ноября представители Госдепартамент США заявили о приверженности США и Франции формату Минской группы ОБСЕ по Арцаху. Эта тема обсуждалась в ходе переговоров госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. Предполагается, что именно об этом будут идти обсуждения на сегодняшней встрече сопредседателей в Москве.

По оценкам аналитика, трехстороннее заявление о прекращении огня от 10 ноября де- факто уже изменило не только статус-кво, но и всю схему, модель переговорного процесса по урегулированию конфликта. На этом фоне Минская группа ОБСЕ превращается в формальный фактор, а все договоренности "на земле" осуществляются Россией, Турцией и сторонами конфликта. Турция, при этом, не является участником соглашений лишь формально.

"Разумеется, ни США, ни Франция соглашаться с данным свершившимся фактом не намерены. И теперь с целью вернуть собственное влияние на события вокруг Арцаха будут настаивать на возвращении процесса урегулирования в канву МГ ОБСЕ. Что же касается содержания заявления о прекращении огня, то я его оцениваю как несущее новые возможности и новые риски. Существенные риски, причем, для всех участников и не только", - подытожил Лукьянов.

10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня, по которому Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку Карвачарский, Агдамский и Кашатагский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Бердзорский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.