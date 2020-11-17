Вторник, 17 Ноября 2020 21:47

АрмИнфо. В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена. Такое мнение в интервью АрмИнфо выразил доктор политических наук, руководитель Института энергетической безопасности Ваге Давтян.

Во-первых, считает он, основная часть крупных инфраструктурных проектов уже реализована, на бумаге остается лишь проект Транскапийского газопровода, который в случае реализации получит те же логистические решения, что и Баку-Тбилиси-Джейхан или Южный газовый коридор, т.е. будет проходить через Грузию. Впрочем, отмечает эксперт, несмотря на подписанную в 2018 г. конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, реализация данного проекта традиционно блокируется Ираном, так и не ратифицировавшем конвенцию, а также Россией.

Во-вторых, наивно полагать, что новые геополитические реалии создадут почву для интеграции Армении в трубопроводные и транспортно-логистические коммуникации региона. Транспортная и энергетическая блокада Армении будет продолжаться, так как на данный момент закончена лишь вооруженная фаза конфликта, и то с большой натяжкой. Война перешла в стадию гибридного противостояния, и здесь целью Анкары является расширение границы с Нахиджеваном, отсюда и подчеркнутое превентивное поведение Тегерана.

Как считает Давтян, проект строительства железной дороги Игдир-Нахичеван, а также достигнутое соглашение о строительстве газопровода с той же логистикой с целью понижения энергетической зависимости Нахиджевана от иранских поставок, - часть турецкой геостратегии. Вовлечение Армении в энерготранспортные коммуникации региона будет означать формирование для нее подушки безопасности в виде иностранного капитала, привлеченного в новые инфраструктурные проекты. И в этом смысле заявления Пашиняна о разблокировании коммуникаций и возможности налаживания железнодорожного сообщения с Ираном через Нахиджеван – не более, чем экономическое мифотворчество.

Вместе с тем, подметил аналитик, не все столь безоблачно для Азербайджана. Конечно, Трансанатолийский газопровод уже запущен, на очереди в 2021 г. – Трансадриатический, однако есть две проблемы, которые следует обязательно принимать во внимание. Во-первых, у данного газотранспортного коридора слишком маленькая пропускная способность: в лучшем случае она в состоянии достичь 10 млрд куб.м в год, тогда как ежегодное потребление в Европе доходит до 500 млрд куб.м. В целом, ТАП и ТАНАП – не более чем пузырь, надутый антироссийским лобби в ЕС. Никакого диверсификационного потенциала он не имеет. Во-вторых, азербайджанский газ неконкурентоспособен по своей цене. После ''апрельского шока'' цены на газ в Европе резко упали, достигнув отметок 40-50 долл. за 1000 куб.м. Сегодня, в результате продления сделки ОПЕК+, цены на нефть несколько стабилизировались, что отразилось и на спотовых ценах на газ в Европе. В настоящее время цена природного газа на европейских хабах доходит до 150-160 долл., что также наносит серьезный удар по азербайджанской внешней газотранспортной политике. Учитывая себестоимость добываемого на Каспии азербайджанского газа, а также транспортные расходы, цена на него уже в Италии будет доходить до 250 долларов США.

В сложившейся ситуации, отмечает Давтян, ключевым рынком сбыта азербайджанского газа остается Турция, однако и здесь не все гладко. Правда, за последние полтора года Азербайджану удалось вытеснить российский газ с турецкого рынка, однако начиная с августа, ''Газпром'' вновь восстанавливает позиции, заняв в Турции лидирующую позицию по поставкам газа. Тенденция эта продолжается, все сильнее волнуя азербайджанский истеблишмент.