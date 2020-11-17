Вторник, 17 Ноября 2020 20:51

АрмИнфо. Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных официальных лиц Азербайджана. Об этом сообщил посол РА в Нидерландах Тигран Балаян на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, речь идет об индивидуальных санкциях против президента Азербайджана Ильхама Али и его жены - вице-президента Мехрибан Алиевой за военные преступления против Нагорного Карабаха.

Решение голландских депутатов будет распространяться и на Турцию, которая оказывала Азербайджану военную помощь во время карабахской войны. В данном случае речь будет идти об эмбарго на поставки оружия этой стране.