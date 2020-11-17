Вторник, 17 Ноября 2020 20:13

АрмИнфо. Дипломаты из США и Франции 18 ноября будут в Москве для обсуждения нагорно-карабахского конфликта, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отвечая на просьбу агентства прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о такой встрече, она заявила "подтверждаем". "С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов", - добавила она.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 18 ноября в Москве состоится встреча с участием дипломатов по урегулированию в Нагорном Карабахе. "С одной стороны - этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней... Но с другой - этот

режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути. Эти дискуссии уже начались, с одной стороны, между президентом республики (Эммануэлем Макроном - ред.) и президентом (России Владимиром) Путиным, и с другой стороны - между госсекратерем США Майком Помпео и мной вчера в Париже. Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня", - сказал Ле Дриан, выступая в Нацсобрании Франции.