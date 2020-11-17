Вторник, 17 Ноября 2020 19:17

АрмИнфо. Лагерь МЧС РФ развернут около Степанакерта в селе Иванян.

Как передает корреспондент ТАСС, группировке российских спасателей предоставлено здание муниципалитета села, в котором разместятся оперативный штаб и сотрудники МЧС. Отсюда будут координироваться действия оперативной группы МЧС и осуществляться спецсвязь с Москвой. В ближайшее время будет решен вопрос, увеличивать ли группировку спасателей из России в Нагорном Карабахе. В настоящее время в регионе работают 30 сотрудников МЧС.

Ранее в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для наращивания его группировки с воскресенья осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время группировку также нарастят за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Решение организационных вопросов возложено на Минобороны. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.