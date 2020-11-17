Вторник, 17 Ноября 2020 17:58

АрмИнфо. Армения подала заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о применении экстренной меры в отношении Азербайджана из-за пропавших без вести 10 граждан на дороге Горис-Шуши. Об этом сообщил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян. Согласно источнику, в заявлении выражено требование к Азербайджану обеспечить право этих граждан на жизнь и воздержаться от бесчеловечного обращения с ними.

Напомним, что ранее сообщалось о пропаже и пленении 6 граждан Армении. Двое из них исчезли в начале ноября, отправившись с грузом гуманитарной помощи в Арцах. Еще четверых взяла в плен азербайджанская сторона уже после перемирия.

Известно, что в руки азербайджанцев попал известный армянский блогер Геворг Суджян с товарицем, которым, после подписания трёхстороннего заявления, направился в Арцах в целях оказания гуманитарной помощи местному населению, оценки ситуации. Оба гражданских лица были взяты в плен азербайджанской стороной после подписания заявления, а точнее уже даже после прибытия миротворческой группы РФ.