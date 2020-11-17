Вторник, 17 Ноября 2020 16:45

АрмИнфо. Шаварш Кочарян уволен с должности замминистра иностранных дел Армении.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, соответствующее решение принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Меж тем, днями ранее в СМИ тиражировалась информация о том, что Кочарян покинул пост замминистра иностранных дел Армении согласно собственному заявлению. Однако, официального подтверждения этой информации не было. Сегодня же, после того, как на сайте правительства РА был опубликован приказ об увольнении Кочарянан по решению Никола Пашиняна, в сети появилась фотография заявления Шаварша Микаэловича, в котором он еще 10 ноября, сразу на следующий день после подписания злосчастного трехстороннего документа, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Стоит заметить, что Кочарян занимал этот пост с 2008 года. Боле того, Шаварш Микаэлович был активным участником Карабахского движения.

Накануне, прошение об отставке подал глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Президент РА уже принял его отставку.