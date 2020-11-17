Вторник, 17 Ноября 2020 16:16

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил свое видение будущего Нагорного Карабаха.

Так, в своем выступлении в городе Физули Алиев коснувшись вопроса статуса Нагорного Карабаха, в частности сказал: "Никакого статуса у Карабаха не будет, Азербайджан - единая страна. Все народы у нас равны и армяне могут жить, как и все остальные".

Он также проинформировал, что 17 ноября началось строительство новой дороги Физули- Шуши.

Стоит заметить, что ранее глава МИД России Сергей Лавров коснувшись вопроса статуса Арцаха, отметил, что его можно будет определить после того, как будет обеспечено возвращение беженцев и вынужденно перемещенных лиц. При этом он не стал называть конкретных дат.