Вторник, 17 Ноября 2020 14:52

АрмИнфо. В сети выявлено 6,5 тыс. фейковых аккаунтов, с которых в армянских соцсетях проводили кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе. Об этом сообщает RT, ссылаясь на интервью с руководителем проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в интернете DataLocator Эдгаром Григоряном.

В частности, он рассказал, что всё началось в армянской социальной сети ArmFriends, где с разных IP- адресов начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей и сеять панику, стравливать юзеров. Работа в основном велась, по словам эксперта, из Азербайджана, Турции и Великобритании.

<С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия - оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана>, - отметил Григорян.