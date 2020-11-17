Вторник, 17 Ноября 2020 13:16

АрмИнфо. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) одобрил предложение, выдвинутое фракцией EH Bildu, об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах и приостановке продажи оружия Азербайджану.

Согласно принятому решению, опубликованному на адресе посольства Армении в Испании в Facebook, в документе содержится обращение к международным организациям с просьбой принять активное участие в поисках выхода из положения по карабахскому конфликту. За принятие решения проголосовали 19 человек, 10 против и 5 воздержавшихся.

Депутат и автор предложения Джон Иньярриту подчеркнул актуальность оказания гуманитарной помощи семьям беженцев и важность сохранения

активной позиции в международных организациях, чтобы вопрос Арцаха появился в международной гуманитарной повестке.

Недавно Джон Иньярриту был частью делегации наблюдателей, состоящей из парламентариев и журналистов из разных стран Европейского Союза. Депутат лично ознакомился с ситуацией в Армении и Республике Арцах и смог на месте оценить ущерб, нанесенный агрессией Азербайджана и

Турции. Иньярриту просит международное сообщество принять участие в поисках мирного урегулирования конфликта путем переговоров, чтобы предотвратить эскалацию гуманитарного кризиса. "Учитывая риск геноцида и этнических чисток, которые они намерены провести против армянского народа в Нагорном Карабахе , мир не может смотреть в другую сторону ", - отметил он.

Одобренная 16 ноября инициатива требует от правительства Испании временно приостановить экспорт оружия и продажу военной техники

двойного назначения Азербайджану. По мнению Джона Иньярриту, требование, чтобы испанское государство, пока длится конфликт в

Нагорном Карабахе, не экспортировало оружие, является минимально необходимым.

"Азербайджан и Турция использовали запрещенное оружие, такое как кассетные бомбы и белый фосфор. Многочисленные ведомства сообщали и

о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном, - казни военнопленных и захваченных гражданских лиц, нанесение увечий телам

и обезглавливания", - отметил депутат.