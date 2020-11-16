Понедельник, 16 Ноября 2020 23:52

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян выступил с посланием к народу, в котором сообщил о необходимости отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Он сообщил, что провел несколько встреч с парламентскими и внепарламентскими силами, общественными группами и деятелями, провел телефонные разговоры с представителями диаспоры, в результате чего стало ясно, что большинство сходятся в одном – необходима отставка правительства и проведение досрочных парламентских выборов.

По словам президента, «учитывая неотложность достойного преодоления сложившейся ситуации, прислушиваясь к требованиям общества, очевидно, что для того, чтобы страна не пошатнулась, досрочные выборы в Национальное собрание будут неизбежны». В этом контексте, считает он, единственным ответственным подходом может быть объективная оценка потенциала правительства и правящей политической силы, чтобы в короткие сроки представить дорожную карту, в которой будут указаны сроки начала соответствующих конституционных процессов. Управление страной надо передать высококвалифицированному правительству Национального согласия.

В этой ситуации президент обратился к правоохранительным органам. «Сегодня на вас лежит большая ответственность, прежде всего, обеспечить порядок в нашей стране, быть сильным, решительным, но в то же время, каждый раз, в каждом случае, помнить, что перед вами сестра или брат.

Любое отклонение, любое нарушение закона недопустимо и непростительно. Я призываю вас соблюдать и защищать законность!», - сказал Президент Армении.

Президент отметил, что можно проиграть битву, но непозволительно проиграть как нация.