Понедельник, 16 Ноября 2020 18:31

АрмИнфо. Не назначайте виновных в капитуляции двух армянских государств, не ищите их, они давно известны - это военно-политическое руководство Республики Армения и Республики Арцах.

Об этом на своей странице в Facebook написал Герой Арцаха, бывший секретарь Совета безопасности республики Арашавир Гарамян.

В своем постскриптуме он призвал власти Армении и Арцаха признаться в этой капитуляции и уйти. "Остальное, потом ... ", - написал Гарамян.