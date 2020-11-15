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АрмИнфо.Партия <Процветающая Армения> обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.
<В последние дни я и мои коллеги получаем массу угроз из-за того, что критикуем премьер-министра Никола Пашиняна. Угрожают убить нас и наших детей или даже сжечь нас. Ходят слухи, что созданы различные вооруженные группы, которые будут мстить оппозиционерам. Только что партия <Процветающая Армения> официально обратилась в полицию>,- подчеркнула депутат.
Отметим, что после подписания трехстороннего соглашения между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, армянская оппозиция инициировала акции протеста с требованием отставки Пашиняна.
|Генпрокуратура Армении: Суд признал задержание Ашота Минасяна обоснованным
|Митинг оппозиции состоится 16 ноября в 17:00
|Гаджиев: Азербайджан дал согласие на вывод гражданского населения из Кельбаджара до 25 ноября
|Минобороны Армении продолжает опровергать компрометирующие ведомство утверждения, тиражируемые в СМИ
|Защита: Глава партии <Адеквад> Артур Даниелян на свободе
|Степанян: На линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск состоялся обмен телами военнослужащих
|Наира Зограбян: ППА обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии
|Пресс-секретарь президента Арцаха заступился за супругу премьера Армении
|Грузия сегодня сыграет с Арменией в Лиге Наций УЕФА
|СНБ Армении предъявила обвинение герою карабахской войны Ашоту Минасяну
|Минобороны Турции: Не допустим каких-либо послаблений и уступок по вопросу передачи Азербайджану территорий в зоне карабахского конфликта
|В Минобороны Армении назвали наглой ложью циркулирующую в интернете информацию о продаже вооружения в Турцию
|В Армении выявлено 1482 новых случая заражения коронавирусом
|Омбудсмен Арцаха рассказал баронессе Кокс о военных преступлениях Азербайджана
|Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
|МИД Турции назвал визит Помпео нежелательным вмешательством
|Иран нанес удар по позициям боевиков в Азербайджане
|Армянская церковь обвинила Азербайджан в осквернении собора в Шуши
|Подробности о покушении на Пашиняна - СНБ Армении
|Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном соблюдение перемирия в Карабахе
|В Карабахе восстанавливается система связи
|На совещании у премьера Армении обсуждены вопросы, связанные с конфискацией незаконно нажитого имущества
|В центре столицы Армении началось шествие в память о погибших военнослужащих и добровольцах
|Адвокат: Лидер партии "Родина" задержан по обвинению в попытке узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна
|Автодорога Карвачар-Варденис не закроется после 15 ноября
|Командующий: Российские военные завершат развертывание наблюдательных постов в Карабахе 14 ноября
|Путин наградил членов экипажа сбитого в Армении Ми-24 орденом Мужества
|Премьер провел совещание по Карабаху с военно-дипломатическим корпусом Армении
|Командующий: В Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела
|Министр: Временно перемещенным из Карабаха в Армению лицам будет оказана единовременная финансовая помощь
|РПЦ призвала возобновить диалог религиозных лидеров по Карабаху
|МО РА: Процесс идентификации тел жертв боевых действий продолжается с использованием всех возможных современных средств
|Оппозиция представила программу действий для выхода из сложившейся ситуации
|Пресс-секретарь Минздрава Микаелу Минасяну: Получение политических дивидендов за счет спекуляции ложной информацией на столь болезненную тему является поступком за гранью морали
|Премьер: Одним из важных направлений нашей деятельности должен стать вопрос социальных гарантий семьям погибших военнослужащих
|Военные России и Турции завершили технические переговоры
|Президент Армении: Каждый армянин диаспоры должен думать об этой стране, как о своей
|Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
|Баронесса Керолайн Кокс почтила память жертв геноцида армян 1915 года
|Из Еревана в Степанакерт вернулась первая группа граждан
|EAFJD отвергает заявление о прекращении огня в зоне карабахского конфликта
|Экс-советник президента Арцаха: Чтобы полностью не потерять Арцах, армянин должен жить в Арцахе, однако для этого нужно действовать очень быстро
|МИД РФ призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха
|Боевики из Азербайджана пытались проникнуть в Иран
|Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты в Армению
|Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении Азербайджана и Турции
|Умер Армен Джигарханян
|Омбудсмен Арцаха сообщил о начале процесса обмена телами военнослужащих
|За истекшие сутки в Армении зарегистрировано 1472 новых случаев заболеваемости COVID-19
|МИД ИРИ: Транзитные маршруты Ирана в Армению и Азербайджан не изменятся
|Глава МИД Армении и генсек ООН обсудили ситуацию в Карабахе
|Никол Пашинян: Позиция РФ к Арцаху не изменилась с моим приходом к власти
|Премьер-министр: В этой войне победило два фактора – мобильные группы и БПЛА
|Пашинян: По всем возможным сценариям прекращения войны – Шуши должен был быть сдан без боя
|Пашинян: Карабхский вопрос не получил окончательного решения
|Премьер-министр: Смена власти в демократической стране возможна только при наличии внутренней стабильности
|Группа неизвестных граждан нарушила работу одного из филиалов СК <Инго Армения>
|Армения призывает Азербайджан выполнить свои обязательства по международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
|ЕС продолжит оказывать содействие формату сопредседательства Минской группы ОБСЕ
|Путин: Число жертв, в том числе среди мирного населения, в результате боёв в Карабахе превысило 4000 человек, раненых - свыше 8000
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