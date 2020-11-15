Воскресенье, 15 Ноября 2020 14:57

АрмИнфо.Партия <Процветающая Армения> обратилась в полицию Армении из-за многочисленных угроз в адрес членов партии. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян.

<В последние дни я и мои коллеги получаем массу угроз из-за того, что критикуем премьер-министра Никола Пашиняна. Угрожают убить нас и наших детей или даже сжечь нас. Ходят слухи, что созданы различные вооруженные группы, которые будут мстить оппозиционерам. Только что партия <Процветающая Армения> официально обратилась в полицию>,- подчеркнула депутат.

Отметим, что после подписания трехстороннего соглашения между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, армянская оппозиция инициировала акции протеста с требованием отставки Пашиняна.