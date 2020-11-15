Воскресенье, 15 Ноября 2020 14:52

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян заступился за супругу премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Анну Акопян.

Так, Погосян, реагируя на муссируемую в СМИ информацию о том, что якобы в ходе развязанной Азербайджаном против Арцаха войны, в Степанакерте произошел инцидент между Акопян и одним из армянских генералов, заверил, что всё это слухи и мифы.

<Я хочу коснуться мифа о супруге премьер-министра РА Анне Акопян, которая якобы участвовала в заседаниях Военного совета, в ходе одного из которых между ней, и генералом Мовсесом Акопяном произошел инцидент. Хочу заверить, что во время пребывания в Арцахе Анна Акопян занимались лишь тыловой работой. Все разговоры о данном инциденте не соответствуют действительности.

А Мовсес Акопян временно отсутствовал в Арцахе, так как заразился коронавирусной инфекцией, которая сопровождалась пневмонией. Разговоры, выходящие за рамки этого контекста, не имеют ничего общего с реальностью>,- оправдался Погосян на своей странице Facebook.

В армянских СМИ тиражируется информация о том, что супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в Арцахе принимала участие в заседаниях Военного совета, что смущало высокопоставленных военных. В итоге один из генералов не выдержал (отмечают, что это был Мовсес Акопян) и попросил ее покинут заседание заметив, что там находятся только мужчины. Это очень не понравилось Акопян, которая потребовала от супруга "поставить генерала на место". Отмечается, что после этого инцидента премьер-министр Армении якобы позвонил президенту Арцаха и потребовал уволить генерала, так как последний грубо разговаривал с его супругой.