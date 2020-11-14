Суббота, 14 Ноября 2020 23:35

АрмИнфо.В Армении предотвратили попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими оппонентами, сообщила Служба национальной безопасности республики.

В сообщении на сайте спецслужбы говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По мнению спецслужбы, этот человек договорился с политиками Армении и Нагорного Карабаха, придерживающихся антиправительственных взглядов, и их сторонниками "об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".

Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности", — отмечается в заявлении.

В СНБ отметили, что по подозрению были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.

Указано, что в результате обысков силовики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в частности пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы, запалы.

В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

