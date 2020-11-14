Суббота, 14 Ноября 2020 13:18

АрмИнфо. Из Еревана в Степанакерт вернулась первая группа граждан. Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, сегодня ранним утром с территории близлежащей к мэрии Еревана 11 автобусов отправились в Степанакерт, перевозя граждан, временно находящихся в Ереване и других областях Армении в связи с военными действиями в Арцахе.

Возвращение граждан домой удалось обеспечить благодаря достигнутой договоренности между мэром Еревана Айком Марутяном и президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

"В связи с дальнейшими перевозками действующий в Ереване оперативный штаб Республики Арцах выступит с дополнительным заявлением", - отмечено в сообщении