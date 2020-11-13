Пятница, 13 Ноября 2020 19:44

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин провёл совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, главой МЧС Евгением Зиничевым и директором ФСБ Александром Бортниковым. Как сообщает Кремль, в ходе совещания президент сообщил о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования - в целях содействия решению гуманитарных вопросов и восстановлению гражданской инфраструктуры в Нагорном Карабахе.

<Мы собрались для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась в зоне нагорно- карабахского конфликта. Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - <нагорно-карабахский конфликт>.

Надеюсь, что скоро перейдём к обсуждению других вопросов. Но один из них является весьма актуальным. Сейчас об этом скажу>, - сказал Путин, попросив министра обороны доложить о том, как складывается ситуация в зоне ответственности наших миротворцев.

В свою очередь Шойгу доложил, что в соответствии с Вашим Указом на территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора развертывается

российский миротворческий контингент численностью 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобилей и специальной техники.