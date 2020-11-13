Пятница, 13 Ноября 2020 18:13

АрмИнфо. Во избежание уголовной ответственности Полиция РА призывает граждан добровольно сдать оружие и боеприпасы, незаконно привезенные из Арцаха в Армению. Об этом говорится в официальном сообщении Полиции РА.

Согласно источнику, в рамках превентивных мер в ряде населенных пунктов и на автодорогах Республики проводятся соответствующие проверки.

Благодаря этим мероприятиям только в последние дни было обнаружено несколько десятков автоматов, пулеметов, гранатометов, несколько десятков видов гранат, несколько тысяч патронов различного калибра, средства связи и др.

<Полиция продолжит проводить мероприятия в этом направлении с той же последовательностью в круглосуточном режиме>, - говорится в источнике.