Пятница, 13 Ноября 2020 18:08

АрмИнфо. Сложившейся ситуации можно было бы избежать, если бы глава государства думал не о лайках в соцсетях, или как сохранить свою должность, а об интересах Армении. Об этом на митинге оппозиции заявил пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

По его словам, премьер-министр Никол Пашинян доказал, что не может обеспечить безопасность армян в Армении и Арцахе. "Более того, Пашинян не имеет и морального права руководить страной. Он заявлял, что не подпишет ни одно соглашение, кающееся Арцаха без совещания с народом Армении и НКР. В итоге, он проигнорировал всех граждан страны и тайно подписал позорное соглашение о капитуляции", - подчеркнул Шармазанов.

Пресс-секретарь РПА заметил, что во время войны он обманывал народ говоря о победе и продвижении, которых на самом деле не было. Более того, продолжил он, во время встреч с политическими силами, представители партий предлагали премьеру решения, которые не имели бы столь катастрофических последствий, как с точки зрения человеческих потерь, так и с точки зрения территориальных уступок.

"Все наши предложения были отвергнуты, и в итоге, был подписан позорный акт о капитуляции. Никто здесь не хочет прийти к власти, наше требование, чтобы премьер- министр ушел в отставку. Нам нужна сильная Армения, где не будет места подписавшему капитуляцию лидеру",

- подчеркнул Шармазанов.

При этом он назвал подлой ложью утверждения, что оппозиция знала о положении дел на фронте.

"До последнего дня войны премьер-министр заявлял, что армянская сторона контролирует город Шуши. На встрече нам говорили о том, что наша армия имеет ряд достижений. Мы выражали свою озабоченность ситуацией, но нас просто не слушали. До начала войны ни Алиев, ни Эрдоган и мечтать не могли, что Гадрут, Шуши, Талиш будут в составе Азербайджана", - заявил пресс-секретарь РПА.

Также Шармазанов заметил, что власти больше не должна искать виновных, следует взять ответственность на себя. "Наша партия с первых дней прихода Пашиняна к власти говорила о его ошибках. Мы отмечали, что ситуацию срочно следует исправить. Пашинян сам спровоцировал войну, своими заявлениями о том, что Арцах это Армения. Теперь говорить о том, что виноват кто-либо кроме Пашиняна просто наивно", - заключил Шармазанов.