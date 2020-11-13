АрмИнфо . Вчера поздним вечером состоялась встреча первого президента Республики Армения Левона Тер-Петросяна и экс-президента Арцаха Аркадия Гукасяна. Об этом сообщил пресс- секретарь партии Армянский Национальный Конгресс (АНК) Арман Мусинян на своей странице в Фейсбук. Согласно сообщению, Аркадий Гукасян выразил свое беспокойство касаемо сложившейся в Арцахе ситуации, и представил конкретные предложения касаемо действий властей Армении. Левон Тер-Петросян почеркнул важность озвученных предложений, однако заметил, что последние необходимо представить премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.

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