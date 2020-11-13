Пятница, 13 Ноября 2020 14:44

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи с деятелями культуры и спорта подчеркнул, что нужно как можно скорее вернуться к переговорному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно источнику, Саркисян заметил, что несмотря на то, что в Арцахе уже размешены российские миротворцы это не означает, что процесс урегулирован. <Хочу отметить, что данный документ не является решением вопроса. Это всего- лишь трехстороннее соглашение о перемирии.

Нужно как можно скорее возобновить процесс переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ под сопредседательством России, США и Франции, только эта группа имеет мандат для решения данного вопроса. Этот документ также не определяет окончательный статус Арцаха, и в связи с этим уже выступили представители администрация президента и МИД Франции. Глава МИД Франции уже обсудил эту тему с министром ИД России. Я считаю, что есть все предпосылки для возвращения процесса в формат Минской группы>,- заявил президент.

Саркисян также заметил, что необходимо возобновить переговоры, а для того, чтобы они были успешными, важно иметь сильную Армении и Арцах. По мнению президента, добиться успеха мы сможем только в этом случае.