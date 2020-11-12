Четверг, 12 Ноября 2020 21:19

АрмИнфо. Армянам Нагорного Карабаха все еще грозит опасность. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал депутат парламента Нидерландов Джоел Вурдевинд.

В этом ключе он сообщил, что вместе с коалиционными партиями Нидерландов, он призывает ЕС прекратить поставки оружия Турции из-за агрессивных действий последней в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Напомним, что данный призыв от депутата звучит не в первый раз. В октябре нидерландский парламентарий уже обращался к ЕС с требованием надлежащим образом отреагировать на действия Турции и Азербайджана в Нагорном Карабахе и применить санкции в отношении последних.