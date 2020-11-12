Четверг, 12 Ноября 2020 18:06

АрмИнфо. Ведутся активные работы по созданию механизмов для обмена лицами, оказавшимися в плену, и телами погибших. Об этом говорится в заявлении, распространенном Министерством обороны Армении.

В ведомстве констатируют, что трехстороннее соглашение, достигнутое между премьер- министром Армении и президентами России и Азербайджана о прекращении развязанной в Арцахе 27 сентября войны, и размещение российской миротворческой бригады для контроля за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, создают возможность для уточнения судеб военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену во время боевых действий, или тех, местонахождение которых пока неизвестно, а также для обмена телами.

"Министерство обороны Армении готово оказать всестороннее содействие российскому миротворческому контингенту во время миссии. Уже ведутся активные работы с руководством миротворческой миссии и с представителями МККК по созданию прикладных механизмов для обмена лицами, оказавшимися в плену, и телами погибших, а также для реализации этого процесса в сжатые сроки. Фонд страхования военнослужащих в установленном порядке начал выплату компенсаций семьям военнослужащих, раненых или погибших после 27 сентября. Ведется работа по упрощению законодательной базы по линии без вести пропавших, а также по упрощению действующего порядка выплаты компенсаций семьям раненых или убитых военнослужащих и разработке законодательных инициатив по сокращению сроков предоставления компенсаций",- подчеркнули в Минобороны РА.