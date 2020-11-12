Четверг, 12 Ноября 2020 15:16

АрмИнфо.Вопрос статуса нагорного Карабаха является, наверное, самым главным вопросом политического процесса. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

Разъяснив, что вопрос возвращения пяти, а затем еще двух районов идет сам по себе и Азербайджан уже создает там какие-то администрации и будет восстанавливать там мирную жизнь.

"Не будем забывать, что нам еще нужно решать вопрос беженцев и внутренне перемещенных лиц в Нагорный Карабах и во все прилегающие районные. Статус нагорного Карабаха не определен, об этом говорил и президент Алиев. Мы исходим из того, что этот статус сейчас будет определяться в зависимости от того, какие действия всеми нами необходимо будет предпринять, чтобы восстановить этно-конфессиональное согласие в нагорном Карабахе, как это было долгие годы, пока там не началась война, завершившаяся плачевными последствиями", - сказал Лавров.

При этом он убежден, что определить статус станет возможно исключительно после того, когда будет понятно, какие права будут предоставлены всем тем, кто жил в Нагорном Карабахе и имеет право туда вернуться, и тем, кто продолжал находиться на этой территории.

По словам российского министра, это касается и армян, и азербайджанцев, и культовых объектов, необходимости создания доверия, восстановления межконфессионального мира и налаживания обычной жизни, как это было до войны.

"Это сделать не просто. Поэтому мы не ставим каких-то искусственных сроков. Уже видим, что азербайджанские беженцы будут иметь

возможность возвращаться на юг Нагорного Карабаха. В том числе в район Шуши. Мы, нашими миротворцами будем обеспечивать спокойствие и в этой районе. В этом заинтересованы и азербайджанские, и армянские наши коллеги. И мы, конечно, будем привлекать ЮНЕСКО, чтобы вот эти символы культурного наследия восстанавливать, обеспечивать уважительное к ним отношение. Будем привлекать Международный комитет Красного Креста, офис Верховного комиссара по делам беженцев, чтобы помочь людям вернуться к естественным очагам, обустроить эти очаги и наладить нормальную жизнь. Когда это произойдет, тогда у меня нет никаких сомнений, что вопрос статуса утратит свою остроту и может быть урегулирован весьма и весьма быстро и гладко", подытожил Лавров.