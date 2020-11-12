Четверг, 12 Ноября 2020 12:44

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Арцаха Араик Арутюнян осознано пошли на предательство. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил экс-советник министра иностранных дел Арцаха Рачья Арзуманян.

Он отметил, что вернулся в Ереван, и представил несколько пунктов-констатаций: "1. Вчера 10 ноября я подал в отставку с поста советника министра иностранных дел Арцаха и теперь свободен в своих высказываниях.

2. Мы столкнулись с национальным предательством, которое точно войдет в армянскую историю. Премьер-министр РА Никол Пашинян и президент Арцаха Араик Арутюнян осознано пошли на предательство. Это был осознанный выбор и шаг. Насколько я знаю никто из высшего военно-политического руководства не подал в оставку, и они становятся соучастниками предательства.

3. Также соучастниками предательства являются все президенты РА и Арцаха, которые подписывались под сдачей Арцаха и каждый из них внес свой вклад в произошедшее в эти дни.

4. В результате мы потеряли Арцах. Теоретически остающуюся пока что армянской ее часть можно было бы спасти, заявив о присоединении к Армении, но предатели не могут пойти на такой шаг.

5. В сложившихся условиях необходимо думать, как спасти оставшуюся часть Армении, над которой нависла смертельная угроза.

6. Произошедшее есть повторение сговора между Турцией Ататюрка и Россией Ленина сто лет назад. Тогда мы потеряли Западную Армению, в эти дни в результате сговора между Путиным и Эрдоганом Арцах.

7. В эти дни я с восхищением наблюдал за моим народом и его армией. Наши действия также войдут в историю как страницы непревзойденного героизма, подвига и самопожертвования.

Мы уникальный и большой народ и у нас выросла блестящая молодежь. У нас есть армия, местами проржавевшая, но сильная и умеющая решать немыслимые по сложности задачи. Она была в состоянии сломать любого врага, но надломилась от удара в спину в мгновенья наибольшего напряжения, которое должно было решить результаты войны.

Нас ударили в спину <за несколько мгновений> до перелома. Ребята на передовой с ликованием говорили, что враг уже дрогнул, группировка под Шуши перемолота, и они готовятся к наступлению.

8. Политики, пытающиеся выставить в неприглядном свете армянскую армию и ее подвиг, армянский народ, чтобы прикрыть свое предательство, <размазать> его по всему народу, не только предатели но и подонки.

9. Имеет настоятельная необходимость вернуть армянскую государственность под контроль армянского народа, после чего можно будет ставить задачи спасения Армении и придания суду предателей".

Вместе с тем он констатировал, что поменял свою точку зрения касательно роли и места Никола Пашиняна в Армении после проведения в Арцахе весной президентских выборов.

"То, как они были организованы и проведены, с массовыми нарушениями и фальсификациями, привели меня к выводу, что Никол Пашинян предал идеалы и цели общенародного движения, приведшего его к власти. Мой народ выбирал не Пашиняна, но голосовал против Сержа Саргсяна, и лозунг был соответствующий, если помните - отвергни Сержа. Я не мог понять, почему с таким упорством, с нарушением всех норм безопасности (Ковид) в Арцахе были провели такие выборы. Возможно в эти дни мы видим ответ на данный вопрос", - отметил экс-советник главы МИД Арцаха.

Говоря о митинга, проходящих в эти дни в Ереване Арзуманян выразил убеждение, что это выбор и две руки дьявола, от которого надо отказаться. "У данных сил нет права говорить о будущем Армении, так как именно они ответственны за его настоящее и катастрофу Арцаха.

Они на одной стороне баррикад, и попытка искусственного разделения общества, делающего невозможным его консолидацию вокруг действительно армянских сил, способных заняться задачей спасения Армении.

На мой взгляд, политические силы, которые могли бы поставить и решить задачу национального спасения пока что отсутствуют и еще должны сформироваться. Как следствие, на данном этапе надо говорить не о политической, но общенародной общественной инициативе по спасению Армении", - отметил эксперт.

При этом он считает, что ереванцам и в Ереване будет решаться вопрос, может ли быть сформирована такая коалиция. В этом контексте он выразил надежду на мудрость народа в критический час и заявил о готовности помочь всем, чем сможет в формировании такой общественной инициативы.

"Касательно надежд армянского народа на спасение Арцаха в результате вмешательства других центров силы в раздел Армении между Россией и Турцией и перекройку Южного Кавказа. Я готов подумать над этим, если данные центры немедленно признают Арцах. Главное - международное признание, необходимый международный контекст создан, благодаря армянскому воину и Спюрку. В противном случае надо говорить о попытках сделать хорошую мину после очередной армянской катастрофы. Затягивание признания, консультации и прочая <дребедень> будет отвлекать армянский народ от критически важных шагов по спасению Армении.

5Сегодня мы имеем ситуацию хуже, чем после подписания Московского договора. Это касается не только физически потерянного Арцаха, - сегодня там нет практически армянского населения, только армия, - но и политической составляющей.

Под Московским договором не стояла подпись Армении, у нас была возможность сохранить лицо. Это была оккупация и раздел Армении. Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо, после того, как молодое поколение сделало все, чтобы сохранить Ацрах ценой жизни тысяч своих сыновей. Мы предаем память погибших воинов на протяжении всех трех арцахских войн", - подытожил Арзуманян.