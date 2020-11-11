Среда, 11 Ноября 2020 21:31

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян призвал всех арцахцев вернуться на Родину. Об этом Арутюнян заявил 11 ноября в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook.

<Я обещаю, что решу все проблемы, призываю вас приехать в Карабах. В ближайшее время мы решим вопросы, связанные с инфраструктурой, водой, электричеством, мы постараемся решить проблему газа. Хочу заверить, что у нас есть все ресурсы, чтобы не было социальных проблем>, - сказал Арутюнян.

Что касается проблем жителей подконтрольных Азербайджану населенных пунктов, Арутюнян подчеркнул, что правительство Арцаха готово предоставить им минимальные социальные, жилищные условия в Ереване, а затем, если это будет возможно и в Арцахе. Президент Арцаха также призывает держаться подальше от митингов и акций протеста. <Не принимайте участие в процессах на улицах Еревана. Вы не имеете ничего общего с политическими интригами, будьте спокойны. Мы сможем все организовать,

возвращайтесь домой. Я понимаю, что некоторым из вас сейчас очень горько, но здесь наш дом>, - сказал Арутюнян.

Он также подчеркнул, что единственным выходом из сложившейся сложной ситуации было подписание трехстороннего соглашения. <Наша столица, Степанакерт был в опасности. После того, как мы потеряли Шуши, противник очень быстро подобрался к границам столицы. У нас не хватало сил, чтобы полностью защитить столицу. В противном случае, наши потери были бы гораздо ощутимее>,- подчеркнул президент НКР.