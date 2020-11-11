Среда, 11 Ноября 2020 17:13

АрмИнфо. Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян сейчас находится в парламенте. Об этом сообщает Марукян на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат, в частности, отметил: <Я 9 октября обратился ко всем депутатам собраться в парламенте и искать выход из сложившегося положения. Я и сейчас вас жду, давайте вместе обсудим ситуацию>.

В свою очередь депутат от фракции Партии <Процветающая Армения> (ППА) Наира Зограбян заявила, что депутаты от ППА сейчас находящие на митинге, скоро явятся в парламент и начнут процесс по организации внеочередного заседания.

<Я прошу представителей полиции не мешать нашей работе, и впустить в здание депутатов от ППА и журналистов, аккредитованных в парламенте. Мы надеемся, что наши коллеги от фракций <Просвещенная Армения> и <Мой шаг> явятся в парламент. Обеспечьте кворум, мы должны провести внеочередное заседание. Глава страны, который поставил Арцах на колени не может руководить Арменией>,- заявила Зограбян. Депутаты от ППА и журналисты вошли в здание парламента. Участники митинга ждут их перед зданием Национального Собрания