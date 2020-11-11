Среда, 11 Ноября 2020 16:33

АрмИнфо. В настоящий момент Защитник прав человека Армении Арман Татоян посещает полицию и Службу национальной безопасности в связи со случаями задержания и вызова людей. Как сообщает офис Омбудсмена, предпринимаются необходимые шаги в пределах компетенции Защитника.

Отметим, что сегодня 17 армянских партий собрали митинг на площади Свободы с требований отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна. Полиция назвала митинг не санкционированных и начала разгонять участников протестного движения. На площадь Свободы вышли тысячи горожан. По последним данным уже задержано 129 человек, в том числе и лидеры ряда партий. Среди задержанных глава партии Процветающая Армения Гагик Царукян и секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.