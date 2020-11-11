Среда, 11 Ноября 2020 15:31

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Казахстана опубликовало заявление по ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении МИД Казахстана, в частности, говорится: "Высоко оцениваем заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Достигнутые договоренности соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН и могут служить основой для урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

Особо отмечаем конструктивную роль Российской Федерации в достижении данного соглашения и ее миротворческие усилия, направленные на практическую имплементацию договоренностей.

Выражаем надежду на то, что в этот сложный период азербайджанский и армянский народы будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе"