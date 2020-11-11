Среда, 11 Ноября 2020 15:30

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян принял командующего российским миротворческим контингентом генерал- лейтенанта Рустама Мурадова, прибывшего в зону нагорно-карабахского конфликта для контроля над режимом прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, Тоноян поблагодарил за быстрое формирование миссии российского миротворческого контингента и выразил готовность оказать всестороннюю помощь в ходе миссии.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией и реализацией миссии миротворческим подразделением.

Отметим, что начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской ранее, шестнадцать наблюдательных постов будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

<В целях контроля соблюдения договоренностей между Арменией и Азербайджаном планируется выставление 16 наблюдательных постов в зонах ответственности <Север> и <Юг>. Они будут размещены вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора>, - сказал Рудской.

На эти посты, по его словам, <возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, оперативное доведение этих данных до командования миротворческих сил, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения>. <Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев>, - отметил генерал.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.