Среда, 11 Ноября 2020 14:39

АрмИнфо. Дальнейшее будущее Арцаха всецело зависит от геополитической ситуации. А еще точнее, от геополитических возможностей и ресурсов Москвы. Подобное мнение выразил АрмИнфо политтехнолог Виген Акопян.

"Дислоцированные в Арцахе российские миротворцы будут пребывать там 5 лет. И в трехстороннем заявлении отмечена возможность автоматического продления миротворческого мандата России исключительно при условии согласия обеих сторон конфликта. В этом свете, Баку вполне способен через 4,5 года потребовать вывода миротворческого контингента", - заметил он.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В рамках данного соглашения Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Лачинский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.

В этом свете, прогнозировать ситуацию в Арцахе к завершению первого срока пребывания миротворцев, по его оценкам, достаточно сложно. То как будет складываться ситуации вокруг Арцаха и в Арцахе политтехнолог обуславливает состоянием к тому времени отношений между властями Армении и Арцаха.

По оценкам политтехнолога, трехстороннее заявление от 10 ноября стало логическим, хотя и резко откорректированным продолжением изначально находившихся на столе переговоров мадридских принципов. Так как даже переговорный процесс в рамках Минской группы ОБСЕ предполагал возвращение Азербайджану сначала 5, потом еще 2 районов, а уже впоследствии реализацию остальных пунктов документа.

"Понятно, что успехи на поле боя резко прибавили аппетитов Ильхаму Алиеву. Премьер Пашинян еще в октябре озвучил готовность Еревана к "болезненным уступкам". Думаю, что в рамках все тех же мадридских принципов. Однако, еще тогда ответом Баку стала еще более максималистская позиция по захвату всего Арцаха, в частности, Шуши. И лишь предварительные договоренности с участием посредников предотвратили азербайджанское продвижение дальше к Степанакерту", - подытожил политтехнолог. -