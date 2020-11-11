Среда, 11 Ноября 2020 12:30

АрмИнфо. Если наши политики не опомнятся, то уже появившийся в Армении призрак внутренней дестабилизации, вполне может обрасти плотью и, что немаловажно, кровью. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

<Заключенное трехстороннее соглашение стало поводом для довольно серьезных уличных протестов. Завершение боевых действий в Арцахе уничтожило самоцензуру относительно критики правительства. В этом свете, дальнейшее осложнение внутриполитической ситуации вполне возможно. Если, конечно, политики не предпримут действенные меры по выходу из сложившейся ситуации. Сообща>, - подчеркнул он.

Комментируя сам текст соглашения, политолог его охарактеризовал как эскиз изначально подготавливающегося Минской группой ОБСЕ варианта урегулирования конфликта. По его оценкам, учитывая урезанный вид принятого документа, то, как он будет работать и то каковы гарантии его исполнения, особенно со стороны Баку, пока что непонятно. При этом, появление в зоне конфликта российских миротворцев, на его взгляд, прибавит гарантий выполнения соглашений при любом раскладе.

"На мой взгляд, данный документ в будущем может быть доработан - не все понятно с точки зрения гарантий безопасности. Через пять лет они могут быть продлены лишь при согласии сторон. А про статус Арцаха тут вообще ничего нет. В этом свете, в любой момент может возникнуть турбулентность, особенно если Азербайджан почувствует себя неудовлетворённым", - подчеркнул он.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В рамках данного соглашения Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, а до 1 декабря - Лачинский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Лачинский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.

Возвращаясь к теме протестов в Армении, политолог отметил факт контроля премьером Пашиняном правительства и парламента на фоне отсутствия у протестных акций явных лидеров. Большинство в парламенте составляет политический блок, лидером которого он является. А система власти находится в руках правящей элиты. И судя по заявлениям премьера, он явно настроен на сохранение стабильности нынешней власти.

"Противники власти, конечно, могут перейти к активным действиям, но пересмотра соглашения по Арцаху они вряд ли добьются. Даже если им удастся добиться смены Пашиняна на кого-то другого. В частности, непонятно каким образом менять структуру того что сейчас происходит в Арцахе, уже имеющее место размещение миротворцев и т.д. Представить себе денонсацию соглашений на этом фоне мне, признаться, довольно трудно", - подытожил Искандарян.