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 Среда, 11 Ноября 2020 10:12
Давид Степанян

Давид Тоноян: Соглашение о перемирии – лучшее решение на тот момент

Давид Тоноян: Соглашение о перемирии – лучшее решение на тот момент

АрмИнфо. Достигнутое соглашение о перемирии было лучшим решением на тот момент, - заявил в интервью Общественному телевидению Армении министр обороны Давид Тоноян.

 

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня, которое вступило в силу 10 ноября. В рамках данного соглашения Армения идет на целый ряд территориальных уступок. Ереван обязался передать Баку до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября – Агдамский район, а до 1 декабря – Лачинский район. За Азербайджаном остаются все, занятые в ходе войны, территории. Лачинский коридор - шириной 5 км будет обеспечивать связь Арцаха с Арменией под контролем российских миротворцев, которые также будут размещены вдоль линии соприкосновения в Арцахе.

 

«Военные действия приостановлены, по границам Арцаха и по всей протяженности линии соприкосновения очень быстро размещаются российские миротворцы. В свете размещения российских военнослужащих это соглашение было лучшим вариантом, подготовленным  за краткий промежуток времени. Мы благодарны России за содействие, - отметил он.

 

По оценкам министра, армянской армии пришлось бороться не с Азербайджаном, а с совершенно новой, выходящей за пределы региона, геополитической обстановкой. Поскольку в военные действия была вовлечена Турция, передавшая в июле-августе Баку огромное количество техники. И в этой войне 5-го поколения армянская армия, по его мнению, сделала невозможное, уничтожая за день по 6-7 беспилотников, и большое количество техники противника. Таким образом, борьба шла не с Азербайджаном, а с его союзниками и поставщиками, снабжавшими его в огромных количествах.

 

В этой войне, армянская армия, по оценкам Тонояна, предоставляла обществу реальную информацию о героических действиях подразделений артиллерии, ПВО, РЭБ, пехоты. Делались и заявления с целью поддержать общество и армию. В этом свете, министр посчитал обвинения в предательстве на фоне трехстороннего заявления по Арцаху как оскорбительные. По его словам, армия, вся система Минобороны с военными и гражданскими, весь мобилизационный ресурс, правительство, Диаспора сделали все в направлении достижения успеха.

 

Тем не менее, ситуацию, по оценкам Тонояна, диктовала геополитическая ситуация. В которой армянские военные действовали в рамках тотальной блокады поставок вооружений и военной техники. В этом свете, он оценивает действия по тыловому обеспечению и снабжению техникой как героические, учитывая, что армянские рядовые и генералы противостояли мощно оснащенной азербайджанской армии в условиях ее очевидной поддержки Турцией и тысяч наемников-террористов.

 

"Армия обороны вышла из этого противостояния с честью. Все было сделано по максимуму. Наши Вооруженные силы выходят из войны сильными, опытными и закаленными, с сформировавшимся героическим геном. Мы продолжим реформы в армии, усилим оснащение сверхсовременными средствами, пересмотрим систему мобилизации, с учетом ряда сложностей во время этой войны",  подытожил министр обороны.


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