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 Среда, 11 Ноября 2020 10:03
Александр Аванесов

Глава МИД Франции: Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе

Глава МИД Франции: Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе

АрмИнфо. Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе, в противном случае Европейский Союз  может ввести дополнительные санкции в отношении этой страны. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на заседании Национального Собрания (нижней палаты парламента) Франции.

"По поводу соглашения, которое было заключено после событий этой ночи, и которое мы не успели прокомментировать накануне: мы считаем важным, чтобы Турция абсолютно четко соблюдала согласованное перемирие, поскольку в противном случае она рискует столкнуться с усилением санкций, которые могут быть приняты в отношении нее", - заявил глава французской дипломатии, отвечая на вопрос депутата о влиянии Турции на события в Нагорном Карабахе.

Министр уточнил, что в декабре страны ЕС проведут очередной саммит, на котором среди прочего будет обсуждаться и агрессивное поведение Турции.  "Ранее 27 стран сообщества уже приняли решение, что если Турция не изменит поведение, то в отношении нее будут приняты меры вплоть до санкций - эти варианты уже на столе", - подчеркнул он.  "Я уже не раз говорил о воинственном и недопустимом поведении Турции. Президент Эрдоган призывает к  ненависти против нашей страны и оскорбляет ценности, на которых зиждется наша нация, - указал Ле Дриан. - Я принял к сведению, что недавно турецкие власти осудили теракты в Ницце и Вене, но мы по-прежнему ждем пояснений. В первую очередь, это касается заявлений в отношении Франции, которые фактически содержат призывы воспринимать ее, как страну-исламофоба".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. 


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