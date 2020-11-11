Среда, 11 Ноября 2020 02:27

АрмИнфо. Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Согласованное при посредничестве России прекращение огня, подписанное во вторник Арменией и Азербайджаном, позволит предотвратить дальнейшую гибель людей и, возможно, станет шагом к всеобъемлющему урегулированию конфликта.

Теперь потребуются дальнейшие переговоры, чтобы гарантировать устойчивый характер урегулирования", - отмечается в заявлении. "Евросоюз продолжает поддерживать существующий формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и готов способствовать усилиям по реализации соглашений ради мирного и процветающего развития всего Южно-Кавказского региона", - заявил Боррель.