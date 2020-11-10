Вторник, 10 Ноября 2020 19:12

АрмИнфо. Крайне важно выйти из кризисной ситуации без новых потерь - избежать опасности гражданской войны и преодолеть внутриполитические противоречия исключительно конституционным путем. Об этом сайту iLur.am заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

По его словам, гражданская война будет не только большим подарком турецко- азербайджанскому союзу, но и разрушительной для Арцаха, Армении и всех армян.

"Хочу надеяться, что заинтересованные в судьбе нации стороны, общественно-политические группы, властные структуры, авторитетные представители интеллигенции, в целом, все силы с чувством ответственности приложат все свои силы, чтобы избежать такой катастрофической перспективы", - подчеркнул первый президент РА.