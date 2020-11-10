Вторник, 10 Ноября 2020 18:54

АрмИнфо. Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что всю ответственность за сдачу терриротий в Арцахе несет действующая власть. Об этом депутат заявила в беседе с журналистами.

Зограбян отметила, что власть должна прекратить попытки переложить ответственность на кого-нибудь другого. По словам депутата, она поражена цинизмом премьер-министра Пашиняна, который в ходе прямого эфира заявил, что ответственность понесут все, кто виновен в сдаче

территорий. Зограбян подчеркнула, что в этом вопросе виновен, в первую очередь, сам Пашинян.

"Как вы помните оппозиционные парламентские силы дважды призывали премьера созвать экстренное заседание Совета безопасности с участием фракций, однако премьер- министр и не подумал ответить на эти призывы. Мы не допустим гражданской войны, к которой Пашинян толкает общественность Армении. Премьер не имеет никакого права призывать граждан к насилию, тем более, он не имеет права говорить о мести, с которыми он выступил после избиения председателя парламента", - подчеркнула Зограбян. Депутат также вспомнила о том, как Пашинян заявлял, что когда будет найдено решение карабахского вопроса, он обсудит его на площади Республики с гражданами страны. Что касается внеочередного заседания парламента, Зограбян отметила, что, скорее всего, "Просвещенная Армения" присоединится к идее созвать заседания, но для кворума необходимо присутствие правящей фракции. Депутат призвала членов фракции <Мой шаг> прийти на заседание. "Я знаю, многие из вас являются патриотами, и вы с большой болью восприняли происходящее. Я призываю вас объединить наш потенциал и найти решение вопроса", - заключила Зограбян.