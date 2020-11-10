Вторник, 10 Ноября 2020 17:32

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин призвал поддержать лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе,.

<Действительно, для того чтобы мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты, необходимо найти компромиссы, выйти на эти компромиссы. А для этого, в свою очередь, необходимо мужество тех, кто принимает решения>, - сказал Путин в ходе заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости.

<В этой связи, конечно, мы все должны поддержать и премьер-министра Армении, господина Пашиняна, и президента республики Азербайджан, господина Алиева, в их решимости создать условия для мирного развития ситуации в регионе и принять решение в интересах долгосрочного строительства отношений между армянским и азербайджанским народами>, - подчеркнул президент РФ.