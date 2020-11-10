Вторник, 10 Ноября 2020 17:24

АрмИнфо. В Армении приземлился самолет Ил-76, на котором в страну прибыло командование российского миротворческого контингента. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает <РИА Новости>.

<Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады>, - говорится в сообщении.

Первые самолеты с российским миротворческим контингентом вылетели в Армению сегодня утром.