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АрмИнфо. В Армении приземлился самолет Ил-76, на котором в страну прибыло командование российского миротворческого контингента. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает <РИА Новости>.
<Самолет военно-транспортной авиации Ил-76 с офицерами командования российских миротворческих сил приземлился в аэропорту Эребуни. В настоящее время идет подготовка к приему самолетов военно-транспортной авиации с подразделениями 15-й миротворческой бригады>, - говорится в сообщении.
Первые самолеты с российским миротворческим контингентом вылетели в Армению сегодня утром.
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|В Москве надеются на реализацию сторонами договоренности по Карабаху в полной мере
|В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху
|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Бывший премьер Арцаха призывает отправить Никола Пашиняна в отставку
|Протестующие перед зданием парламента Армении граждане заявляют, что не намерены сдавать территории в Арцахе
|В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
|Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны
|Президент Армении и посол России обсудили перемирие в Карабахе
|В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
|Эдуард Шармазанов: Ни один документ, подписанный за последние 30 лет, не предполагал таких антиармянских решений
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
|Кремль: Вопрос пребывания турецких миротворцев в Нагорном Карабахе ни с кем не согласовывался
|Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации
|Путин: Происходящее в Нагорном Карабахе поистине большая трагедия
|Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
|Минобороны Армении: Активные боевые действия прекращены на всей линии фронта
|Арман Татоян: В эти трудные дни необходимо исключить любой случай насилия друг над другом
|В Армении выявлен 1221 новый случай заражения коронавирусом
|Арцрун Ованнисян разочарован
|Российские миротворцы уже направились в Нагорный Карабах
|Никол Пашинян: Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы
|Араик Арутюнян: Решение, приятое вчера, было вынужденным
|Гарегин II: Призываем власти Армении и Арцаха предоставить народу здравые и исчерпывающие разъяснения о принятых решениях
|Армянская ассамблея Америки выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о мирном соглашении по Карабаху
|Оппозиционные политические силы Армении провели встречу с начальником Генштаба ВС РА
|Президент РА: Судьба Арцаха может быть решена только с учетом наших национальных интересов и только на основе национального согласия
|Министерство обороны: Мы призываем воздерживаться от действий, которые могут подорвать основы государственности
|С заявлением выступил президент Республики Арцах
|Никол Пашинян выступил в лайфе и попросил времени для объяснений, намекнув на предательство
|В Ереване протестующие избили спикера парламента
|Минобороны России рассказало о развертывании миротворцев в Карабахе
|Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом
|Заявление Президента Российской Федерации
|Перед зданием правительства Армении многочисленная акция протеста
|Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации
|Никол Пашинян выступил с заявлением к соотечественникам
|МИД Армении осудил действия Азербайджана на своей территории в отношении российского вертолёта
|В ОДКБ отреагировали "озабоченностью" на факт поражения Азербайджаном российского вертолета в Армении
|Захарова: Россия планирует более активно участвовать в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, но вмешиваться в него не собирается
|Сарумян: Подразделения Армии обороны Арцаха решительно защищали и продолжают защищать город-крепость Шуши
|В Баку признали факт поражения российского вертолета на территории Армении
|Эксперт: «Сбитый вертолёт — послание Москве: попытаетесь вмешаться, получите еще»
|Степанян: Подразделения АО Арцаха продолжают упорные бои за Шуши - пленены вражеские солдаты
|Минобороны РФ: Командование 102-й РВБ устанавливает принадлежность стрелявших по российскому вертолету
|В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета
|Читать больше
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