Вторник, 10 Ноября 2020 17:19

АрмИнфо. Тегеран готов помочь в размещении российских миротворцев в Карабахе и оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе, заявило министерство иностранных дел Ирана.

"Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах", - говорится в опубликованном ведомством заявлении, которое приводит РИА Новости.

Министерство также подчеркнуло, что Тегеран "готов содействовать размещению российских миротворцев" по линии соприкосновения, как это указано в положениях 3 и 4 договоренности России, Армении и Азербайджана.