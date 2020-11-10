Вторник, 10 Ноября 2020 15:34

АрмИнфо. Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха генерал-майор Карен Саркисян провел сегодня рабочее совещание с руководителями всех подразделений службы. Об этом сообщает пресс- служба ГС ЧС Арцаха.

Спасатели, которые работают в чрезвычайных условиях с 27 сентября, выполняли свои трудные задачи с безусловной преданностью в течение последних дней войны.

Но в Степанакерте и других населенных пунктах есть чем заняться. В сложившейся ситуации директор службы дал четкие задания и инструкции по поиску неразорвавшихся боеприпасов и обеспечению безопасности инфраструктуры, поврежденной пожарами и ракетным обстрелом. Будет произведена инвентаризация ущерба.