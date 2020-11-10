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 Вторник, 10 Ноября 2020 13:44
Алина Оганесян

Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации

Премьер: Мы оказались в безальтернативной ситуации

АрмИнфо.Мы оказались в безальтернативной ситуации. Об этом 10 ноября в прямом эфире со своей страницы в фейсбуке заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, поясняя таким образом принятое накануне решение о прекращении военных действий, на условиях передачи территорий.

Он констатировал, что Армия обороны и политическое руководство Арцаха сформулировало задачу - минутой ранее остановить войну во избежание более серьезных последствий.  <Это решение далось чрезмерно трудно>,

- сказал премьер.

Поскольку ситуация сложилась именно таким образом, когда армянская сторона вынужден была пойти на подобные уступки, Пашинян разъяснил почему это решение не было принято 27 сентября, когда только-только развернулись военные действия. <По той простой причине, что условия режима прекращения огня оставались такими же. То есть передача 7 районов Азербайджану. Но мы не могли пойти на такой шаг, потому что верили, что Армия обороны Арцаха и армянский народ смогут исключить подобную необходимость>, - сказал глава правительства.

Из этого, по его мнению, вытекает следующий вопрос - почему сейчас руководство Армении согласилось на подобные условия?

<Потому что, слушая оценки и доклады Армии обороны, для нас стало очевидным, что последствия дальнейших военных действий будут еще тяжелее, и их необходимо остановить каким-либо образом на этот момент. Да - принять условия, поскольку в результате продолжения военных действий их принятие было бы неизбежным. Это правда. И важно говорить о том, что действительно ли эта война была неизбежной? Хочу сказать прямо, что это избежать эту войну была одна возможность - сдать эти территории Азербайджану без принятия статуса Карабаха. И это по сути было основой переговорного процесса, <полученной в наследство> от предыдущих властей>, - сказал Пашинян.

Он рассказал, что с начала переговорных процессов с 94-95гг. и по сей день приоритетом переговорного процесса по Нагорному Карабаху была передача 7 районов Азербайджану. Вместе с тем был вопрос об уточнении статуса Нагорного Карабаха. Однако в течение 25 лет Азербайджан благодаря финансовым и военным возможностям шаг за шагом вытеснил из переговорного процесса вопрос признания статуса Карабаха вне пределов Азербайджана.

Он признался, что армянской стороне не удалось в рамках переговоров создать возможности для обсуждений вопроса о признании Нагорного Карабаха. <И мы приняли переговорный процесс в той точке, когда на протяжении 25 лет приоритетом в переговорах был вопрос о сдаче территорий Азербайджану>, - подчеркнул он.

Армянская сторона, по словам Пашиняна, пыталась оттягивать этот вопрос на протяжении десятилетий, но в конце концов, как он отметил, приходит момент, когда уже сформирована ситуация, где консенсусом для международного сообщества является вопрос сдачи территорий.

По положению на май 2018 года, по словам премьера, это было консенсусом между сопредседателями Минской группы ОБСЕ. И даже в 2016 году, осуществить это условие уже было крайней необходимостью. <И о чем была война 2016 года? На каких условиях остановилась?  Именно на этих. И до войны мы пробовали сделать все возможное, чтобы изменить логику переговоров. Мы пробовали не сдаваться. Мы пытались поднять вопрос признания права арцахского народа на самоопределение на тот же уровень, что и вопрос по сдачи территорий. И эта борьба привела к сегодняшней войне>, - сказал Пашинян.

В этом контексте он продолжил, отметив, что Армения знала, что будет война и готовилась к ней. И в июле 2018 года ВС Армении, по словам премьера, были готовы к войне против Азербайджана, который понимал, что потенциалом своих ВС не сможет достигнуть успеха в этой борьбе. Как следствие, произошло то, что сегодня имеет место быть - Армия обороны воюет против 3 сил - азербайджанских ВС, Турции и сирийских наемников.

<Наша армия боролась героически. Однако мы пришли к тому, что перед политическим руководством Армении по сути была поставлена задача руководством Арцаха и Армией минутой ранее решить вопрос, обусловив данное требования  более серьезными последствиями в результате продолжения военных действий. И в этих условиях было принято решение, которое было принято>, - сказал он.

Премьер отметил, что это сверх объемная тема, к которой мы будем возвращаться неоднократно, более того еще много есть вопросов, на которые руководство страны будет отвечать. В этом ключе он призвал соблюдать спокойствие, режим военного положения и объединится вокруг армянской государственности во имя нашей страны, народа и Арцаха.

Напомним, что сегодня утром премьер-министр Республики Армения, президент Азербайджана и президент Российской Федерации выступили с совместным заявлением о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. При этом Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

Кроме того, Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шуши.

По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.


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