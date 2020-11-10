Вторник, 10 Ноября 2020 11:02

АрмИнфо.Католикос всех армян Гарегин Второй выступил с заявлением в связи с последними процессами вокруг нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении Гарегина Второго, в частности говорится:

"События и решения, принятые на нашей родине в последние часы в связи с урегулированием Арцахского конфликта, всколыхнули души всех нас. Перед нашими глазами наши армянские сыны, которые боролись более трех десятилетий за независимость Арцаха, близкие, которые прославили свою жизнь мученической смертью в течение последних 44 дней, наши храбрые армяне Арцаха, которые преодолели страдания войны, каждый солдат и командир, стоящий на передовой в данный момент.

Нам всем выпала тяжелая доля, но это также ответственность - с трезвым мужеством, дальновидной мудростью и непоколебимой решимостью действовать на благо Родины.

Это молитва в наших сердцах во имя нашей национальной мудрости и единства. С твердым осознанием уроков многовековой истории и необходимости сохранения национального единства, мы призываем к спокойствию, не поддаваться ненужным проявлениям эмоций, воздерживаться от насилия и беспорядков.

Нынешний кризис должен быть урегулирован совместными усилиями военно­политических сил Армении и Арцаха.

Наше поведение никогда не должно ставить под угрозу жизнь солдат, которые храбро продолжают свое священное служение в окопах. В этой ситуации тыл должен оставаться сильнее, чем когда-либо, солидарность и стабильность должны быть прочными тылом, чтобы мы могли вместе найти решения и выход во имя Арцаха и Армении, во имя безопасной и надежной жизни нашего народа.

Мы также призываем власти Армении и Арцаха незамедлительно предоставить нашему народу здравые и исчерпывающие разъяснения о принятых решениях и их влиянии на будущее нашей Родины, Арцаха и диаспоры.

Мы преклоняемся перед победным духом наших патриотических защитников и высоко ценим самоотверженность и самопожертвование каждого ребенка нашего народа. Мы верим в мудрость нашего народа. Боже, храни нас и нашу Родину".