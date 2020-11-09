Понедельник, 9 Ноября 2020 20:59

АрмИнфо. В МЧС Армении представили детали крушения российского вертолета.

Как ранее сообщало МЧС Армении, 9 ноября в районе 18.39 по местному времени на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что в овраг у дороги, ведущий из общины Ерасх в село Паруйр Севак упал и

загорелся российский вертолет. На место инцидента выехала оперативная группа спасательного управления МЧС РА и три спасательно-пожарных отряда.

"Выяснилось, российский вертолет Ми-24 упал в поле в 2 км от дороги, ведущей в село Паруйр Севак и загорелся. По предварительным данным два человека погибли. Огонь был локализован в 19.48, потушен в

20.11", - отметили в МЧС РА.

Официальной информации о причинах крушения вертолета ВВС РФ АрмИнфо на момент публикации информации получить не удалось. Согласно источникам АрмИнфо, экипаж вертолета (три человека) погиб. В СМИ тиражируется информация, что вертолет был сбит с территории Нахиджевана (Азербайджан).