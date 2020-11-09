Понедельник, 9 Ноября 2020 20:41

АрмИнфо. В МЧС Армении официально подтвердили факт крушения российского вертолета.

Так, согласно сообщению МЧС Армении, 9 ноября в районе 18.39 по местному времени на пульт управления ведомства поступил сигнал о том, что в овраг у дороги, ведущий из общины Ерасх в село Паруйр Севак упал и загорелся российский вертолет. На место инцидента выехала оперативная группа спасательного управления МЧС РА и три спасательно-пожарных отряда.

Официальной информации о причинах крушения вертолета ВВС РФ АрмИнфо на момент публикации информации получить не удалось. Согласно источникам экипаж вертолета (три человека) погиб. В СМИ тиражируется информация, что вертолет был сбит с территории Нахиджевана (Азербайджан).