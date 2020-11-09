Понедельник, 9 Ноября 2020 19:32

АрмИнфо. Бои за Шуши продолжаются. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В свою очередь президент Арцаха Араик Арутюнян отметил, что боевые действия продолжаются по всему периметру линии фронта. "Армия обороны и ополченцы твердо стоят на родной земле, мы будем бороться с врагом до конца.

Наша консолидированная борьба может изменить ситуацию, мы можем выбросить врага из нашего Арцаха, поскольку исход войны определяет сильную волю народа.

Армянский народ еще может проявить эту волю и решимость. Каждый из нас должен твердо стоять на своих позициях, положительный результат будет гарантирован. Я верю", - написал Араик Арутюнян.

Ранее, пресс-секретарь Арутюняна заявил, что Шуши не подконтролен армянским ВС, и враг на подступах к Степанакерту. Оборонное ведомство РА пока не выступало с каким- либо заявлением по этому поводу.