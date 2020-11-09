Понедельник, 9 Ноября 2020 17:43

АрмИнфо. Наступательные действия противника на Кармир Базар, инициированные в 14.20, пресечены. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

"Боевые действия продолжаются в юго-восточном направлении, с 12.10 до 14.50 было уничтожено три вражеских БПЛА", - написала Степанян.

Она также выложила видеоролик уничтожения вражеских сил у Карин така.