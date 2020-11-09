Понедельник, 9 Ноября 2020 16:35

АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян призвал армян России не поддаваться на провокации. Об этом сообщает Офис главного уполномоченного по делам диаспоры.

Синанян сообщил, что Азербайджан пытается спровоцировать межэтнические конфликты и столкновения в третьих странах. <Я призываю наших соотечественников, проживающих в России, проявить бдительность и сознательность. Не поддавайтесь на провокации. Сейчас весь наш потенциал должен быть направлен на помощь Армении и Арцаху>,- подчеркнул Синанян.