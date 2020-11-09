Понедельник, 9 Ноября 2020 16:33

АрмИнфо. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян отреагировала на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева, в интервью агентству "BBC".

Так, Нагдалян еще раз подчеркнула, что в данном интервью Алиев подтверждает, что у него нет какого-либо оправдания преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры Степанакерта и других населенных пунктов Арцаха, что было подтверждено неопровержимыми фактами, приведенными множеством авторитетных международных СМИ и организаций, специализирующихся в области защиты прав человека.

"Осознавая, что рано или поздно он будет нести ответственность за совершенные им военные преступления, Ильхам Алиев отчаянно пытается отвергать реальность, называя ее "ложными сведениями".

Это ненавистническое заявление Ильхама Алиева, сделанное на фоне непрекращающихся обстрелов гражданской инфраструктуры Арцаха вооруженными силами, действующими по его приказу, еще раз доказывает, что народ Арцаха ни при каких обстоятельствах не может находиться под юрисдикцией Азербайджана", - сказала представитель армянского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что президент Азербайджана в интервью "BBC" на уточнение журналиста почему ВС АР обстреливали гражданские инфраструктуры и дома в Арцаха, где нет военных объектов заявил, что это фейк, и что это не правда. Он также категорически отверг тот факт, что по населенным пунктам применяли кассетные снаряды. На замечание о том, что журналисты "BBC" были очевидцами подобных ударов, Алиев продолжал настаивать на своем, мол это ложь, тиражируемая армянской стороной.

На этом Алиев не успокоился и с цинизмом заявил, что Азербайджан через суд будет добиваться возмещения Ереваном ущерба от "действий Армении в Нагорном Карабахе" "Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию", - подытожил Алиев.