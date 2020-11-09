Понедельник, 9 Ноября 2020 11:16

АрмИнфо. Уже сегодня можно констатировать провал намерений Баку достичь больших результатов посредством молниеносной войны. И это несмотря на приложенные в этом направлении огромные усилия и ресурсы, в том числе технические и террористические. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.

"Война затянулась, а ее интенсивность по причине упорного военного, политического и дипломатического противодействия обороняющейся стороны спала. Планы Баку провалились, что ввело их организаторов в состояние неопределенности. Более того, в последний период террористическая угроза получила совершенно новое восприятие в мире. А это отнюдь не на руку Азербайджану", - заметил он.

Евсеев обуславливает невозможность проведения на данном этапе между сторонами конфликта переговоров отсутствием баланса интересов. Все это имеет место на фоне интенсивных переговоров между Баку и Анкарой с целью поиска выхода из ситуации. И конечно, ведет к все большему росту турецкого влияния в Азербайджане. По его оценкам, в свою очередь Россия вполне способна в любой момент пойти по пути принуждения сторон к миру. И конечно, готова выполнять все свои обязательства по защите Армении.

Согласно эксперту, Москва сегодня оказывает на Турцию не только дипломатическое, но и политическое давление. Что выражается периодическими заявлениями о присутствии в зоне конфликта террористов, а также определенными мероприятиями на севере Сирии.

Меж тем, данный регион для Турции является уязвимой зоной, поскольку именно там сосредоточены турецкие военные.

По его оценкам, вооружения российской армии позволяют осуществить на территории Сирии и не только Сирии любые операции. В этом свете Москва продолжает вести с Анкарой переговоры о необходимости нейтрализации террористической активности, как в данном регионе, так и в Арцахе. Последнее Евсеев обуславливает принятием решений по ситуации в Арцахе исключительно Анкарой.

"Необходимо понимать, что переговоры с Турцией по ситуации в Арцахе даются нам нелегко. Дело в том, что российско-турецкие отношения Арцахом не ограничиваются. Эти отношения достаточно объемные и сложные. В этом свете, уступка в одном регионе конфликта может обернуться на другом и наоборот. Соответственно, Москва продолжает прилагать усилия с целью избежать еще большей дестабилизации и выхода на результат исключительно посредством и в рамках дипломатического процесса", - подытожил Евсеев.